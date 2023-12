Graz hat 600 Parkplätze in zwei Jahren verloren

Schwarz-Blau „vernichtete“ 908 Stellplätze

So seien unter ihrer Ägide (seit 2021) bisher keine 1000 Parkplätze im Stadtgebiet „vernichtet“ worden, sondern in der blauen Zone exakt 597, „viele davon entfallen allerdings aufgrund der Baustellen und werden später wieder vorhanden sein“. In der grünen Zone seien in den letzten beiden Jahren sogar 60 zusätzliche Parkplätze geschaffen worden - was aber freilich an der Ausweitung der Zone liegt. Unter Schwarz-Blau seien von 2018 bis 2021 in Summe 908 Stellplätze reduziert worden, stellen die Grünen klar.