Opfer schwer verletzt: Schläger-Bande ausgeforscht

Zweimal innerhalb kurzer Zeit angegriffen

Sie sollen in der Nacht auf den 4. November in der Innsbrucker Wilhelm-Greil-Straße mit dem späteren Opfer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein, dann kam es zur Schlägerei. Dabei wurde dem 29-jährigen Einheimischen zunächst ins Gesicht geschlagen, anschließend wurde er durch Tritte gegen seinen Kopf schwer verletzt.