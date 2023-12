Falsche Polizei scheitert an informierten Lesern

Eine 75-Jährige aus dem Bezirk Horn zeigte mutmaßlichen Polizisten am Telefon die lange Nase. Denn die im Leben stehende Pensionistin war gut informiert und fiel auf die Masche der Betrüger nicht herein. Horns Polizeichefin verweist auf die Wichtigkeit, diese Fälle zur Sensibilisierung an die Öffentlichkeit zu bringen.