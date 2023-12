Mädchen (10) nach Kollision mit Baum im Spital

Die Zehnjährige war am Montagnachmittag mit ihren Eltern unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Die Familie fuhr gegen 15.45 Uhr talwärts in Richtung Kirchberg. Als die Schülerin einen Rechtsschwung ziehen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihre Ski. Sie fuhr geradeaus in einen Ziehweg und krachte dort gegen einen Baum.