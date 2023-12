Weihnachten mit gemischten Gefühlen für ÖFB-Stars

„Natürlich hatte der Platzverweis einen Einfluss. Die Niederlage ist hart, enttäuschend, wenn man das Spiel in der Nachspielzeit so aus der Hand gibt“, haderte Gladbachs Trainer Seoane. Mit und über Max Wöber. Vom Helden zum Pechvogel - das war (k)eine schöne Bescherung für den ÖFB-Verteidiger. Der mit einem herrlichen Kopfball ins lange Eck, seinem ersten Bundesliga-Tor, Gladbach 1:0 in Frankfurt in Front gebracht hatte. Aber dann in Minute 88 mit Gelb-Rot vom Feld flog, die Eintracht in Überzahl in den Minuten 92 und 97 die Partie zum 1:2 noch drehte ...