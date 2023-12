Sexuelle Belästigung und Pyrotechnik-Missbrauch

In ihrer Existenz abgewertet

Über die Gesänge hieß es, dass sie bestimmte Minderheiten in der Gesellschaft beleidigt und in ihrer Existenz abgewertet hätten. Der ÖFB entsschuldigte sich in dem E-Mail bei allen, die sich durch diese Gesänge vom Rest der Kurve ausgegrenzt und in ihrer Würde missachtet gefühlt haben. Tenor der von der „Krone“ kontaktierten Fanklubs: „Natürlich verurteilen wir solche Vorfälle, würden sofort einschreiten. Aber davon haben wir bisher nichts mitbekommen und gehört.“ Die nicht ganz feinen Gesänge, an die sich die Fans aus dem Deutschland-Spiel erinnern, sind „Wer nicht hüpft, der ist ein Piefke“, „Der DFB ist so im O...“ und einmal leise „Schwuler DFB“. Auf Nachfrage der „Krone“ präzisierte der ÖFB die Vorwürfe nicht genauer.