Zahl der Fußgänger-Unfälle auf Schutzwegen steigt

Vorsicht im Herbst und Winter

Ein entscheidender Faktor bezüglich der Sicherheit auf Schutzwegen ist offenbar die Jahreszeit. Wie eine Untersuchung des Verkehrsclubs (VCÖ) zeigt, passieren von März bis September ein Viertel aller Fußgänger-Unfälle auf Zebrastreifen, im Herbst und Winter – also von November bis Februar – steigt dieser Wert auf 36 Prozent an. „Gerade, wenn die Sicht schlecht ist, ist es wichtig, entsprechend langsamer zu fahren“, appelliert VCÖ-Expertin Lina Mosshammer an alle Autolenker.