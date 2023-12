Frau zahlt Vermögen an falschen Schauspieler

Die Serie an Betrugsfällen in Niederösterreich reißt nicht ab. Dass die Kriminellen dabei mit allen Mitteln arbeiten, musste zuletzt eine 42-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha erfahren. Sie lernte über eine Social-Media-Plattform einen vermeintlichen Schauspieler aus Frankreich kennen. Es war zwar nicht Liebe auf den ersten Klick, es entwickelte sich aber über mehrere Wochen ein großes Vertrauensverhältnis.