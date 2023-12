Wrabetz: „Wir sind jetzt nicht mehr gespalten!“

Eine Euphorie kam aber nicht auf - alles eher bescheiden angesichts ihres eigenen 3-Jahres-Plans…

Der Plan steht, wir haben die Basis für eine Aufwärtsspirale gelegt. Es gab viele Veränderungen in der Geschäftsstelle, bei den Geschäftsführern, beim Scouting - bis hin zum Trainerteam. Es wurde verjüngt, es ist eine neue Generation. Normal gibt es bei so einem großen Umbruch in den Führungspositionen immer Unruhe. Bei uns nicht. Alle gehen den Weg mit, Rapid ist nicht mehr gespalten. Es gibt keine unnötigen Baustellen mehr.