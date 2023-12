Nach „Blindflug“ trat Herzog gegen Konrad nach

Über die spielerische Qualität lässt sich bestimmt diskutieren - beim Schmähführen liefen Andi Herzog, Otto Konrad und Co. aber zur Höchstform auf. Jedenfalls war‘s eine Riesen-Gaudi, als sich am Wochenende viele Fußball-Granden im Verbund etlicher Eishockey-Kapazunder im Rahmen des Star-Revivals in der VSV-Halle aufs Eis wagten. Andi Herzog konnte es in seiner unnachahmlichen (liebenswürdigen) Art nicht lassen, seinen Freund Otto Konrad ein wenig aufzuziehen. Reporter Michael Fally fing die besten Impressionen vom Legendenturnier zusammen.