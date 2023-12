„Religion hat in Kindergärten nichts verloren!“

Nikolos bekommen Hausverbot in Kindergärten, weil sich die Kleinen gruseln könnten und die EU-Kommission empfiehlt auf Begriffe wie „Weihnachten“ zu verzichten, damit Nicht-Christen sich nicht diskriminiert fühlen. Die Feiertage stehen zwar vor der Tür aber die alten Bräuche und Traditionen werden immer unbeliebter. Richtig so, meint der „Tinderking“, der Religionen aus Schule und Kindergärten halten will. Lydia Kelovitz aka. die „Wildsau“ findet das absurd: „Kinder wachsen heutzutage zu behütet auf!“ Die ganze Diskussion sehen Sie im Video oben.