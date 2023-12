Opferstockdiebe waren nicht nur in Kirchberg aktiv

Komplize flüchtete, kam aber nicht weit

Wie berichtet, verschwanden in Kirchberg seit 19. November regelmäßig die Spenden aus den Opferstöcken in der Pfarrkirche. Zumindest achtmal schlugen die Täter laut Polizei zu. Am Dienstag wurden eine 20-Jährige und ein 37-Jähriger aus Rumänien auf frischer Tat erwischt. Die Frau konnte an Ort und Stelle verhaftet werden, ihr Komplize flüchtete. Weit kam er aber nicht. Im Ortszentrum wurde er wenig später dingfest gemacht.