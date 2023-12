Opferstock-Diebe in Tirol auf frischer Tat ertappt

Am Dienstag klickten in Kirchberg für eine 20-jährige Rumänin und ihren Landsmann (37) die Handschellen. Die beiden wurden dabei erwischt, wie sie sich gerade an einem Opferstock in der Pfarrkirche bedienen wollten. „Die Frau wurde an Ort und Stelle festgenommen, der Mann flüchtete vorerst, konnte jedoch im Ortszentrum von Kirchberg ebenfalls festgenommen werden“, heißt es seitens der Polizei.