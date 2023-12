Lazio Roma gegen Inter Mailand - ab 20.45 Uhr LIVE

Nach der heftigen Kritik der Presse an Marko Arnautovic für dessen Leistung beim 0:0 gegen Real Sociedad in der Champions League wartet auf den ÖFB-Star heute mit Lazio Rom der nächste Kracher. Der Tabellenzehnte musste sich in der Königsklase bei Atletico Madrid mit 0:2 geschlagen geben, den Aufstieg ins Achtelfinale schaffte man als Gruppenzweiter hinter den Spaniern dennoch.