Zukunft von Stift Engelszell weiterhin ungewiss

Bedingungen für Übernahme gelockert

Vorerst würde der Betrieb weiterlaufen wie bisher, auch die letzten zwei Mönche bleiben in Engelhartszell: Pater Reinhard in der Likörerzeugung – 30.000 Liter werden jährlich produziert –, Pater Hubert (86) ist seit einem Aneurysma im Oktober gesundheitlich stark eingeschränkt. Die von ihm in der Stiftskirche abgehaltenen Gottesdienste finden deshalb seither nicht mehr statt. Um die Gespräche für eine Fortführung voranzutreiben, habe man auch die Bedingungen dafür gelockert. „Eine kirchliche Übernahme ist nicht mehr Voraussetzung, und auch den Wunsch, dass alles zusammenbleiben muss, gibt der Orden auf“, so Hinzen.