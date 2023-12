Salzburg? „Ist einmalig im europäischen Fußball!“

Wichtige Spieler fehlten

Salzburg hätte in der CL-Gruppenphase gute Spiele gemacht. „Es war eine sehr starke Gruppe“, betonte der 56-Jährige. Inter Mailand stand in der Vorsaison im Finale. Dazu sei mit Real Sociedad eine Mannschaft aufgestiegen, die laut Schmidt noch stark aufzeigen könne. „Und wir sind auch eine ganz gute Mannschaft. Für Salzburg ist es schwierig, in so einer Gruppe. Es haben ihnen auch ein paar wichtige Spieler gefehlt, speziell in der Abwehr.“