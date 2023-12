Schlager: „Kann das gar nicht in Worte fassen!“

Alexander Schlager (Salzburg-Tormann): „Man kann das gar nicht in Worte fassen. Wir haben vor allem in den letzten 20 Minuten viele Dinge nicht mehr richtig gemacht. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen. In so einem Moment (nach dem 1:3, Anm.) trifft alles zusammen, ich war heiß, ich war enttäuscht. Es war nicht notwendig, wie das dritte Gegentor zustande gekommen ist. Vielleicht haben wir etwas zu früh das Ergebnis verwaltet. In der ersten Hälfte hatten wir aber dennoch viele Umschaltmöglichkeiten, wo wir nicht die richtige Entscheidung getroffen haben. Summa summarum war es nicht genug.“

Zum 0:1: „Es war eine sehr gute Ecke, ich sehe die Leute reinlaufen, weiß nicht, ob einer hinkommt oder nicht. Dann geht der Ball durch, ich habe keine Zeit zum Reagieren mehr.“