Salzburg Museum geht im Land auf Wanderschaft

„Wir wollen sichtbar bleiben“

Bereits ab kommendem März geht der Ausstellungsbetrieb wieder weiter, denn das Museum geht auf Wanderschaft durch das Land. Die Außenstellen des Museums, etwa im Monatsschlössl in Hellbrunn oder im Keltenmuseum Hallein, werden bis zur Wiedereröffnung vermehrt bespielt. Im Museum der Moderne am Mönchsberg, im Fotohof und im Architekturhaus plant man Ausstellungen. Auch ein Gastspiel im Bergbaumuseum in Leogang wird es geben. Museumsdirektor Martin Hochleitner geht es in der Bau-Zwangspause vor allem darum, nicht in Vergessenheit zu geraten. „Wir wollen sichtbar sein und mit unserem Publikum in Kontakt bleiben“, sagt der Hausherr.