In der Neuen Residenz wird für Museum gegraben

1300 Quadratmeter zusätzliche Ausstellungsfläche und eine unterirdische Verbindung zwischen dem bestehenden Salzburg Museum und dem neuen Belvedere Salzburg in der Neuen Residenz stehen am Plan. Derzeit führt das Land archäologische Grabungen durch. Sie sollen bis Mitte 2024 dauern. „Die tatsächliche Dauer hängt aber natürlich davon ab, ob wertvolle Funde durch die archäologische Begleitung der Tiefbauarbeiten zu Tage kommen“, so Gunther Schwaiger, zuständiger Projektentwickler für das Land Salzburg.