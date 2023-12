Tiroler WK will Vorbild bei Nachhaltigkeit sein

Übergroß geschrieben wurde die vergangenen Tage das Wort Nachhaltigkeit bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Auch wenn letzten Endes nicht alles so verlief, wie es sich viele gewünscht hätten. Um für Tirols Betriebe bei dem Thema ein Vorbild zu sein, hat die Wirtschaftskammer in den vergangenen Jahren einiges in den eigenen vier Wänden umgesetzt.