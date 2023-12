„So ein Sch***!“ Sager von Tuchel sorgt für Ärger

Eine Aussage, die Effenberg gar nicht nachvollziehen kann. „Und dann kam von Trainer Thomas Tuchel auch noch das mit den Expected Goals, also einer Statistik, in der sein Team seiner Meinung nach besser gewesen sei ... also so ein Sch***! Mit so etwas nach einem 1:5 zu kommen“, schimpft er in seiner Sport1-Kolumne. „Da musst du als Trainer doch eine klare Analyse und Ansage bringen: ,Wir waren wirklich einfach so schlecht!‘ Das kommt dann auch bei den Leuten besser an, als immer nur rumzueiern.“ Bereits zuvor hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund in der Sendung „Doppelpass“ auf die Aussage von Tuchel wenig begeistert reagiert: „Es gibt zu viele Statistiken im Fußball, aber am Ende zählt nur das Ergebnis auf der Anzeigetafel.“