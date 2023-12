Sportartikel in Hotel gehortet: Zwei Diebe gefasst

Bereits am vergangenen Freitag stellte eine Polizeistreife in einem Hotel in Sölden das Diebesgut sicher. Dabei handelte es sich um verschiedene Sportbekleidungsstücke und -artikel, die noch mit Etiketten versehen waren. Der Ausgangspunkt war eine Hotelbesitzerin, die am Freitag der Polizei wohl den entscheidenden Hinweis gab.