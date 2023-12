Mehr ist mehr: Kardashian protzt bei X-Mas-Deko

Dass sich Kim Kardashian in Sachen Deko nicht wirklich in Zurückhaltung übt, konnte man bereits Ende November erahnen. Damals veröffentlichte die 43-Jährige nämlich einen kurzen Clip in ihrer Instagram-Story, der den Garten ihrer 60-Millionen-Dollar-Villa zeigte und in dem alle Bäume über und über mit Weihnachtsbeleuchtung illuminiert waren.