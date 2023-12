Schweighöfer-Freundin Ruby O. Fee trägt Nacktheit

Vor Weihnachten im Kino

Der Film „Girl You Know It‘s True“ kommt am 21. Dezember in die Kinos. „Alles was zählt“-Star Tijan Njie und Newcomer Elan Ben Ali aus Frankreich spielen Robert Pilatus und Fabrice Morvan. Matthias Schweighöfer stellt Produzent Frank Farian dar. Simon Verhoeven („Männerherzen“) führte Regie und hat das Drehbuch verfasst.