Lebenslange Haft nach Meißel-Mord an Ehefrau

Er hatte für sie alles aufgegeben: Freunde, Haus, Vermögen. Doch schlussendlich nahm er ihr das Leben - durch 15 wuchtige Schläge mit einem Meißel. Seit Ende Juni muss sich der Ehemann wegen Mordes an seiner Frau vor Gericht in Wiener Neustadt verantworten. In blinder Wut soll der 65-Jährige am 24. August des Vorjahres seine Angetraute im gemeinsamen Haus in Oberwaltersdorf getötet haben. Zahlreiche Verletzungen zeugten vom dramatischen Todeskampfes der 57-Jährigen im Ehebett.