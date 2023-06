Ehemann vor Gericht: „Ich habe meine Frau getötet“

Denn als ihr der 65-Jährige am besagten Morgen Avancen machte, wies sie ihn zurück. Zu viel für den Ehemann: In Rage holte er den Meißel und schlug in blinder Wut zu. Für die Verteidigung eine Tat im Affekt: „Ich habe selten so einen sensiblen Mandanten erlebt. Er ist ein Mann, dem man vertrauen kann“, hält Dohr in Bezug auf den Angeklagten fest. Das Vertrauen, das ihm seine Frau entgegenbrachte, musste sie schlussendlich mit dem Tode bezahlen.