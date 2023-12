Salzburger Forscher fanden mögliche Covid-Therapie

Ein 38-Jähriger kam mit Sehstörungen, Durchfall und Übelkeit in die Notaufnahme und war zusätzlich an Covid-19 erkrankt. Die Ärzte schlossen daher auf eine schwere Nierenschädigung und behandelten den Mann mit einem Antikörper. Eine einzige Infusion reichte aus, dass sich seine Werte normalisierten und die Niere wieder normale arbeitete. Der Mann war wohl zuvor auch am Hanta-Virus erkrankt, als er einen Hühnerstall ausmistete und das Virus einatmete.