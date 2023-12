Markt oder Stadt? Lipps Kampf scheint zu Ende

Seit dem Jubiläum 500 Jahre Markt 1989 liegt in Reutte das Thema der Stadtwerdung in der Luft. Der heimische Experte Richard Lipp drängte förmlich in den letzten Jahren, endlich diesen Schritt zu tun und argumentierte in mehreren Vorträgen, auch im Gemeinderat. Im Außerfern gibt es die skurrile Situation, dass das nah gelegene Vils mit ca. 1500 Einwohnern eine Stadt ist, allerdings eine „historische“. Im Groben unterscheidet man die Statuarstadt und die Stadtgemeinde. Erstere haben ein eigenes Stadtstatut und gehören zu keinem Bezirk (15 in Österreich, in Tirol nur Innsbruck). Reutte würde die elfte Stadtgemeinde (Ehrentitel) in Tirol.