Sex mit Ex gefilmt? England-Profi fliegt aus Kader

„Unangemessen, Hwang für das Team zu nominieren“

Hwang erzielte in 62 Spielen 19 Tore für Südkorea. Klinsmann hatte, trotz der bereits laufenden Ermittlungen, in den beiden jüngsten WM-Qualifikationsspielen Hwang noch eingesetzt. Youn-Nam Lee, der die Ethikkommission des Verbandes leitet, erklärte, dass sich Nationalspieler „mit einem hohen Maß an Moral und Verantwortung“ verhalten müssten. „Die Fußballfans haben hohe Erwartungen an die Nationalmannschaft, daher halten wir es für unangemessen, Hwang für das Team zu nominieren“, sagte er.