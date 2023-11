Folgen von Corona: Hilfe zur Selbsthilfe

Die Zahl der Personen, die zurzeit wegen einer Corona-Infektion oder einer Erkältung das Bett hüten müssen, steigt. In der Vorwoche waren sogar offiziell mehr als 29.000 Österreicher durch Covid-19 beruflich außer Gefecht gesetzt, rund 700 lagen mit Corona in den heimischen Spitälern. Auch im Abwassermonitoring zeigt sich der höchste jemals gemessene Wert seit Beginn der Aufzeichnung. Dokumentationen in Hinblick auf Long Covid gibt es allerdings keine. Wie viele Patienten von Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion betroffen sind, weiß man nicht konkret.