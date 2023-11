Wende in Grazer Stadionfrage: Neue Heimat für GAK?

Sturm Graz will das derzeit mit dem GAK geteilte Stadion in Liebenau kaufen, um das alleinige Nutzungsrecht zu besitzen. Die Vertreter aller Fraktionen sprachen sich im Ausschuss jedenfalls für eine Zwei-Stadien-Lösung aus, in die jetzt Bewegung kommen soll. „Wir wollen Nägel mit Köpfen machen. Das ist der einzig zielführende Weg und darauf haben wir uns heute im Ausschuss geeinigt“, sagte Ehmann