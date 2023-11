Ex-England-Teamspieler überlebt dank Leberspende

„Die Tatsache, dass jemand anderes gestorben ist, damit ich leben kann, kann ich immer noch nicht verarbeiten. Vielleicht haben 99 Prozent der Bevölkerung nur eine Chance zu leben, und ich habe zwei bekommen“, so der ehemalige Newcastle- und West-Ham-Profi gegenüber der „Daily Mail“. Er werde versuchen, von nun an jeden Moment in vollen Zügen zu genießen und keinen einzigen Tag zu verschwenden. „Ich habe jetzt eine viel positivere Einstellung zum Leben. Es ist eine Schande, dass es die Tragödie eines anderen brauchte, damit ich das erkennen konnte.“