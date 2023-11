So steht‘s finanziell um die steirischen Klubs

Aushängeschild ist natürlich der SK Sturm: Mit einem Eigenkapital von über 7,8 Millionen (mit Abschluss per 30. Juni 2023) auch der finanzstärkste am steirischen Klub-Firmament. Die Schwarzen haben 46,5 Millionen Euro an Erträgen erwirtschaftet, das bringt ein positives Jahresergebnis (nach Steuern) von rund zwei Millionen Euro. Sturm lässt sich die Arbeit aber natürlich auch was kosten: Mit 20 Millionen Euro haben die Blackys den zweithöchsten Personalaufwand hinter Salzburg (51,3 Mio.). Einsame Spitze ist der SK Sturm, wenn es um Zahlungen an Agenten und Spielervermittler geht: Drei Millionen wurden investiert. Abgeschlagener Zweiter in der Rangliste ist der LASK, der rund 700.000 an diverse Manager überwiesen hat. „Ein Großteil dieser Summe geht aber noch immer auf den Deal mit Rasmus Höjlund zurück“, sagt Sturm-Sportchef Andi Schicker.