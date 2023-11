Berühmtes Mozart-Porträt kommt als Leihgabe zurück

Das Bild ging damals um 4,6 Mio. Euro an eine private Sammlung in Asien. In jahrelangen Gesprächen habe man den neuen Eigentümer schließlich überzeugen können, das Bild wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Wir konnten das Gemälde als Dauerleihgabe für Salzburg sichern“, freute sich Klumpner: „Es war viel Überredungskunst gefragt. Es ist eine Sensation, wenn so etwas gelingt.“ Zumal der Eigentümer für die Leihgabe keinerlei Gegenleistung bekommt.