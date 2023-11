In kleinem Fläschchen ruhte gewaltige Sprengkraft

Erste Details zum Sprengstoffalarm in der Mittelschule Groß Siegharts im Waldviertel in Niederösterreich kommen nun an die Oberfläche. Dort wurde die Schule evakuiert, nachdem die neue Chemielehrerin einen hochexplosiven Stoff im Schrank festgestellt hatte. Wie die „Krone“ erfuhr, hatte das stamperlgroße Gefäß die Sprengkraft von ein bis zwei Handgranaten!