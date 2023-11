Aus Eifersucht Freundin (36) verprügelt

Schmerzhafte Hämatome im Gesicht

Am vergangenen Sonntag dürfte es seiner Freundin schlussendlich zu viel geworden sein, und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Hämatome in ihrem Gesicht zeugen von der handfesten Auseinandersetzung. Die Exekutive traf ihn allerdings nicht mehr an, denn er hatte sich bereits in sein Auto gesetzt und die Flucht angetreten. Die Fahndung nach ihm war vorerst erfolglos, doch nach einem Hinweis war klar, dass er Richtung Italien unterwegs war.