„Wir wollen für unsere Soldaten zur EM“

Den Italienern genügt ein Unentschieden, um Platz zwei in Gruppe C hinter den souveränen Engländern und damit das EM-Ticket zu fixieren. Dann wäre nach der verpassten Katar-WM das nächste sportliche Fiasko abgewendet. Und dann müsste die Ukraine im März 2024 in den Playoffs die letzte Chance auf die EURO-Teilnahme in Angriff nehmen. Dort könnte dann übrigens ausgerechnet Israel warten, also ein Team, das aufgrund des Gaza-Kriegs derzeit ebenfalls fußballerisch „heimatlos“ ist, auf neutralen Plätzen spielen muss.