In St. Pölten gibt es günstige Wohnungen zu kaufen

Und auch in dieser Kategorie steigen die Preise nach Westen hin kontinuierlich an. Wobei der Markt für Gebrauchtwohnungen heuer deutliche Einbußen hinnehmen musste. So gingen die Preise in diesem Bereich etwa in St. Pölten um bis zu zwölf Prozent zurück. Der Grund: Es kommen mehr ungenutzte Wohnungen auf den Markt, weil sich die Besitzer die steigenden Erhaltungskosten nicht mehr leisten wollen – oder können.