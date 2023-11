Romanverfilmung: dunkle Vergangenheit, naive Liebe

Nach 20 Jahren kehrt Josef (Harald Schrott) zurück in seine Heimat, doch seine Rückkehr beunruhigt die Bewohner des kleinen Ortes mitten in den Bergen, wo gerade erst ein Junge getötet wurde... Der neue Kinofilm „Am Ende wird alles sichtbar“ basiert auf August Schmölzers Roman „Der Totengräber im Buchsbaum“. Bei der Premiere in Wien sprach krone.tv-Reporterin Annie Müller Martínez mit Cast und Crew.