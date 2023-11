Frankreichs Fluglotsen streiken am Montag

Wegen eines Streiks von Fluglotsen in Frankreich werden für den Montag Einschränkungen im Flugverkehr erwartet. An den Flughäfen Paris-Orly und Toulouse werde die Zahl der Flüge um 25 Prozent reduziert, in Bordeaux und Marseille um 20 Prozent, teilte die Zivilluftfahrtbehörde (DGAC) am Donnerstag in Paris mit.