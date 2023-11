Streit um Parkplatz gipfelt in mysteriösem Unfall

Nachdem eine 21-Jährige und ein 45-Jähriger am Donnerstag bei einem Streit um einen Parkplatz am Stadtplatz in Imst (Tirol) aneinander gerieten, kam es zu einem kuriosen Zwischenfall: Angeblich soll die jüngere Autolenkerin den 45-jährigen Fußgänger angefahren haben, nachdem dieser ihr vors Auto gesprungen war. Ganz klar ist das jedoch nicht, daher bittet die Polizei um Hinweise.