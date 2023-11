Kleinbusse sollen den Öffi-Verkehr verstärken

Wie bringt man die Fahrgäste am Land zur nächsten Bus- oder Bahn-Haltestelle? Das Land will den Gemeinden dafür Mikro-Öffi-Systeme schmackhaft machen. Das sind Kleinbusse oder Ruftaxis, die in den Gemeinden Fahrgäste abholen. Interessierte Gemeinden bekommen dafür 80.000 Euro Förderung vom Land jährlich.