Nach 30 Jahren wird Straße endlich asphaltiert

Fertigstellung im Sommer 2024

Die umfassenden Arbeiten starten am Donnerstag und es wird in diesem Zuge jedenfalls zu halbseitigen Sperren der Fahrbahn kommen. Die abschließende Asphaltierung ist für Sommer 2024 geplant. Dazu wird eine Totalsperre des Abschnittes notwendig. Im kommenden Jahr wird es an der Ossiacher Straße eine weitere Sanierung im Bereich Wurzen geben.