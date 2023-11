Bio-Landwirtschaft soll weiter wachsen - nur wie?

Laut einem Aktionsprogramm des Ministeriums soll nun eben auch in der Steiermark die nachhaltige Landwirtschaft in den nächsten vier Jahren auf 30 Prozent ausgebaut werden - das würde allein in der Steiermark ein Plus von 22.000 Hektar (entspricht einer Fläche von rund 30.800 Fußballfeldern!) bedeuten, unser Bundesland käme dann auf stolze 110.000 Hektar Bio-Fläche. „Ein sehr ambitioniertes Ziel“, nickt da auch Thomas Gschier, Obmann von Bio Ernte Steiermark. „Aber uns muss eines klar sein: Investieren wir in Bio, investieren wir in unsere Zukunft, denn Bio ist eine Antwort auf den Klimawandel.“