Tara über TV-Show mit 17: „War Kinderpornografie“

„Bei mir wurden auch mit 17 Jahren im Fernsehen meine Brüste gezeigt. Ich hatte ein Kleid mit einem tiefen Ausschnitt an und mir ist meine Brust rausgefallen und die haben das einfach ausgestrahlt. Im Nachhinein gesehen ist das Kinderpornografie“, so Tara im Adabei-Duell. Hingegen sei es in einer Model-Show erwartbar, dass man Haut zeigen und sexy Blicke draufhaben müsse, so die Influencerin, die die ganze Aufregung um „GNTM“ und Heidi Klum nicht nachvollziehen kann. Was Christina „Mausi“ Lugner zu diesem Thema zu sagen hat, sehen Sie im Video oben.