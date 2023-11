45-Jährige in Wohnung mit Messer attackiert

Am Mittwoch gegen 11 Uhr wurden die Polizei zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Gries gerufen. Eine 45-jährige Irakerin und ihr Sohn (14) waren in ihrer Wohnung von einer 31-jährigen Rumänin mit einem Messer attackiert worden. Sie konnten in den Keller fliehen und dort auf das Eintreffen der Polizei warten.