Tatar flucht: „Mir hängt das beim Hals heraus!“

Der SK Sturm Graz hat sich im Europa-League-Duell Atalanta Bergamo am Donnerstag mit 0:1 geschlagen geben müssen. Dabei hatten sich einige Fußball-Fans in der ersten Halbzeit über einen ausgebliebenen Elfmeter für die Steirer geärgert. So auch TV-Experte Alfred Tatar, dem im Studio der Kragen platzte.