Kultur-Ausflüge werden für Schulen zu teuer

Busunternehmen musste Preise erhöhen

Der Grund für diese Teuerung ist vielfältig: „Das Busunternehmen musste wegen der Teuerung die Preise erhöhen - von 10 auf 20 Euro pro Kind“, so die Lehrerin. Die Anreise per Zug, die im Ticket generell inbegriffen ist, ist nur bei Nachmittagsvorstellungen - also eher nur für die Unterstufe - praktikabel: „Wenn ich mit den Älteren in eine Abendveranstaltung gehen will, gibt es danach keinen Zug mehr, mit dem wir weiter als bis nach Bruck kommen.“