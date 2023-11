Einst in Graz: Höjlund schreibt doppelt Geschichte

So ist der „Höllenhund“ mit 20 Jahren und 277 Tagen der jüngste Spieler der „Red Devils“, der jemals in einem Champions-League-Auswärtsspiel doppelt getroffen hat. Obendrein ist er der erste United-Kicker, der in seinen ersten vier Königsklassen-Spielen fünf Tore erzielte. Damit löst er die bulgarische Stürmer-Legende Dimitar Berbatow (vier) ab.