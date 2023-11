Randale vor CL-Hit! Elf Festnahmen in Neapel

Polizei-Präsenz erhöht

„Die Zusammenstöße mit den Einsatzkräften wurden von den deutschen Fans regelrecht gesucht“, schilderte Neapels Polizeipräsident Maurizio Agricola. In den kommenden Stunden werden weitere Ausschreitungen erwartet, die Polizei erhöhte deshalb die Anzahl an Beamten in der Nähe des Stadions.